الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده ، فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف بن عبدالعزيز - في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم

الاثنين - أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية، معربًا عن تطلعه للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.



من جهته.. قال الرئيس الروسي: "إن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا"، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.



وأضاف: "أن السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين"، منوهًا بأن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.