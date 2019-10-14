الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده ، فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.
وأضاف بن عبدالعزيز - في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليومالاثنين - أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية، معربًا عن تطلعه للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
من جهته.. قال الرئيس الروسي: "إن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا"، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.
وأضاف: "أن السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين"، منوهًا بأن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.
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