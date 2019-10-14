أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هاجيبيس) مجددًا إلى 58 قتيلًا و210 مصابين، فضلًا عن فقدان 14 شخصًا.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن الإعصارتسبب في فيضان ما يزيد على 100 نهر، من بينها نهر (تشيكوما) بمحافظة (ناغانو) الواقعة شمال غرب العاصمة طوكيو.
وقال مسؤولون: "إن العديد من المناطق استقبلت ما يصل إلى 40% من الأمطار السنوية خلال يوم أو اثنين فحسب".
من جهتها.. أفادت سكك حديد شرق اليابان بتضرر 10 قطارات مؤلفة من إجمالي 120 عربة، بسبب مستويات المياه التي ارتفعت إلى ما يقدر بـ4 أمتار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 58 شخصاً وإصابة 210 آخرين جراء إعصار هاجيبيس في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.