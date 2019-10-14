مقتل سائح فرنسي بعملية طعن في تونس

لقي سائح فرنسي مصرعه وأصيب عسكري تونسي، في عملية طعن تعرضا لها في بنزرت شمالي العاصمة تونس اليوم الاثنين.
وأفادت الداخلية التونسية على موقعها الإلكتروني، بأن سائحا فرنسي الجنسية وعسكريا تونسيا تعرضا لاعتداء أثناء خروجهما من الحمّام في جرزونة بولاية بنزرت، مما أسفر عن وفاة السائح الفرنسي.
وأشارت الوزارة إلى أن المهاجم "شخص معروف لدى الوحدات الأمنية في مجال الحق العام" ، مضيفة أن عملية البحث لا تزال جارية لإيقاف الجاني ومعرفة أسبابه ودوافعه.
من جانبها، ذكرت وكالة "أنباء تونس إفريقيا"، أن الحادثة تمثلت في إقدام شخص يبلغ منالعمر حوالي 28 سنة على الاعتداء على عسكري بآلة حادة على مستوى الوجه قبل الفرار، ثم الاعتداء على شخص ثان يحمل الجنسية الفرنسية في الرقبة والوجه والصدر.
وأكدت مصادر طبية، أن المصاب الأجنبي توفي جراء الإصابة قبل الوصول الى المستشفى، وأن حالة الجندي مستقرة.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم على إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
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