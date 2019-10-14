الرئيس التونسي المؤقت يهنىء قيس سعيد بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، قيس سعيد، لانتخابه رئيسا للجمهورية، ولكل النواب الجدد بنيلهم ثقة الشعب، معربا عن تقديره العميق لكل التونسيين الذين أثبتوا مجددا تمسكهم بالخيار الديمقراطي وممارسة حقهم بكل حرية في تفويض السلطة لمن سيمثلهم.

وجدد رئيس الجمهورية - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الاثنين - عبارات

الامتنان لكل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، مثمنا دورها في حسن تنظيم وضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية، وخص بالذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمؤسسات الحكومية، وقوات الأمن والجيش، والهيئات المختصة، والمنظمات الوطنية، والمجتمع المدني بتونس، والمراقبين الدوليين.



ودعا رئيس الدولة الأحزاب ومجلس نواب الشعب المنتخب إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.



وكانت تقديرات أولية نشرتها عدد من مؤسسات استطلاع الآراء كشفت عن فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، وكشفت نتائج الاستطلاع التي نشرتها مؤسسة "سيجما كونساي" عن حصول سعيد على ما يناهز 77 % من أصوات الناخبين، في حين حصد منافسه رجل الأعمال نبيل القروي حوالي 23 % من الأصوات.