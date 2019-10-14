هولندا: الحكم بسجن طالب لجوء أفغاني لطعنه شخصين بالمترو العام الماضي

قضت محكمة في هولندا بسجن طالب لجوء أفغاني قرابة 27 عامًا بعدما طعن سائحين أمريكيين اثنين في هجوم بمترو الأنفاق العام الماضي.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الاثنين/، أن المحكمة أدانت (جواد إس - 20 عامًا) بالقتل بدافع إرهابي، وقضتبسجنه لمدة العقوبة الأقصى وهي 26 عامًا و8 أشهر.
وأطلقت الشرطة الرصاص على المهاجم بعدما أصاب شخصين بمحطة مترو الأنفاق الرئيسية بالعاصمة أمستردام في 31 أغسطس 2018.
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