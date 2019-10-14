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الصين تؤكد التزامها بالعمل من أجل تعزيز التعاون مع ليبيريا

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أكد السفير الصيني لدى ليبيريا فو جيجان التزام بلاده بمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون مع ليبيريا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل لاستكمال مشروعات كبرى في ليبيريا، وأن الصين قامت بزيادة عدد المنح الدراسية وفرص التدريب التي تتيحها لليبيريين خلال العام الحالي.

 

وقال جيجان: "إننا نسعى من أجل تنفيذ برنامج التعاون الفني

وإنشاء معمل بمستشفى عسكري، بالإضافة إلى إنشاء جسرين علويين"، معبرًا عن ثقته بجدوى التعاون بين الصين وليبيريا، مؤكدًا أنه تعاون سيعود بالنفع على الجانبين، متعهدًا بأن تقدم بلاده المزيد من الدعم إلى ليبيريا لمساعدتها على تنفيذ أجندتها لتحقيق التنمية.


وأشار السفير الصيني إلى أن حجم

التجارة الصينية الأفريقية بلغ 2ر204 مليار دولار خلال عام 2018، وأن ذلك يجعل أفريقيا أكبر شريك تجارى للصين.


ولفت جيجان إلى أن بلاده شاركت خلال الأعوام الأخيرة في مشروعات لإقامة سكك حديدية وبناء موانىء وتقديم خدمات طيران وإمداد كهرباء في القارة الأفريقية من أجل تعزيز التكامل، منوهًا بأن قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا تجاوزت 46 مليار دولار في نهاية عام 2018، وأن ذلك ساعد على زيادة قدرات الصناعة والتصدير في أفريقيا.

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