الاتحاد الأوروبي بصدد وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن عمليات التنقيب

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء في الوقت الحالي.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".

وسيتعين على مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الآن اقتراح أسماء.

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