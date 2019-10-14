مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي في عملية طعن شمالي تونس

أكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي من جراء تعرضهما لاعتداء طعن، اليوم الاثنين. وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع بجهة جرزونة التابعة لولاية بنزرت شمالي البلاد، حيث هاجم المعتدي السائح والجندي أثناء مغادرتها لحمام اغتسال عمومي. وأفادت بأن المعتدي معروف لدى الوحدات الأمنية بارتكابه جرائم حق عام. وأشارت إلى أن الأبحاث لا تزال جارية لإيقافه ولمعرفة الأسباب والدوافع. وبحسب الرواية المتداولة بوسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن شهود عيان، فقد سدّد منفذ الهجوم طعنات على مستوى الرقبة والصدر للسائح الفرنسي، ثم قام بالاعتداء على الجندي، قبل أن يلوذ بالفرار. اقرأ أيضاً... فوز قيس سعيد برئاسة تونس

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