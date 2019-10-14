مقتل 121 عنصراً من "قسد" منذ انطلاق العملية التركية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 121 من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ انطلاق العملية العسكرية التركية ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا الأربعاء الماضي.
وذكر المرصد أن قتلى قسد، الذين يمثل الأكراد أبرز مكون فيها، سقطوا من جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف أن 86 عنصراً من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا لقوا حتفهم أيضاً خلال القصف والاشتباكات بين الجانبين.
وذكر المرصد أن ثمانية جنود أتراك قتلوا، إلا أن تركيا لم تعترف إلا بمقتل خمسة.
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