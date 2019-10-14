كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: لن تحصل محادثات مع واشنطن إلا في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إنه لن تحصل محادثات مع واشنطن إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

أعلن رئيس الوكالة النووية الإيرانية إن إيران تعتزم البدء في استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم، في خطوة من المحتمل أن تزيد من الضغط على أوروبا لإنقاذ صفقة طهران النووية المنهارة مع القوى العالمية.

وقال علي أكبر صالحي للتلفزيون الإيراني الرسمي إنه سيتم إطلاق مجموعة من 30 جهاز للطرد المركزي IR-6 في الأسابيع المقبلة.

بموجب شروط اتفاق عام 2015 - الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد منذ أكثر من عام - تعهدت إيران بعدم استخدام المجموعة حتى أواخر عام 2023.

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زادت إيران بشكل مستمر من انتهاكاتها للاتفاقية النووية لدفع شركاءها الأوروبيين لإيجاد طريقة للتغلب على العقوبات الأمريكية التي منعتها من بيع النفط في الخارج وشل الاقتصاد الإيراني.

وقال صالحي إن إيران تنتج الآن ما يصل إلى ستة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا. واضاف "هذا يعني أننا استعدنا طاقة ما قبل الصفقة".

في سبتمبر، افتتحت إيران مجموعة من 20 من أجهزة الطرد المركزي IR-6 التي يمكن أن تنتج يورانيوم مخصب 10 أضعاف سرعة IR-1 التي كانت إيران تستخدمها بالفعل.

تقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم إلى حوالي 4.5٪. قبل الصفقة النووية، وصلت فقط إلى 20 ٪، وهي خطوة تقنية قصيرة بعيدا عن مستويات صناعة الأسلحة من 90 ٪.

وفي الوقت نفسه، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين في بغداد بالرئيس العراقي برهم صالح ومسؤولين عراقيين آخرين.