كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستعيد جزئيًا خطوط الهاتف المحمول في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعادت الهند بعض خدمات الهاتف المحمول في كشمير المتنازع عليها اليوم الاثنين بعد شهرين من فرض حملة اتصالات على منطقة الهيمالايا.

وجردت الهند من جزء من وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة المتمثل في الدولة والحكم الذاتي في 5 أغسطس، وقطعت خطوط الإنترنت والهاتف واعتقلت الآلاف في محاولة لتثبيط المعارضة.

وتم تخفيف القيود تدريجيًا. وتمت استعادة الخطوط الأرضية في الشهر الماضي، وتم رفع استشارة تطلب من السائحين عدم السفر إلى المنطقة الأسبوع الماضي. ولكن غالبية الناس في المنطقة لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى شبكات المحمول أو اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض.

وكانت الهواتف المحمولة التي تم الاستيلاء عليها بعقود، والمعروفة في الهند باسم خطط "الدفع الآجل"، وتعمل في جميع أنحاء كشمير التي تديرها الهند اليوم الاثنين. وظلت الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقًا مقيدة.

وقال جافيد أحمد، وهو كشميري في مدينة سريناجار الرئيسية في المنطقة: "إنه لأمر عظيم".

وأضاف: "على الأقل يمكننا التواصل مع أحبائنا. لكن القضية الرئيسية هي إغلاق الإنترنت ".

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ولقد أثرت قيود الاتصالات على الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات، وكانت جماعات حقوق الإنسان تطالب بإزالتها. وفي أغسطس، وصف خبراء الأمم المتحدة القيود بأنها "شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وقال طبيب نفسي في مستشفى "شري مهراجا هاري" سينج في سريناجار، والذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام:

وأضاف: "لم يكن المرضى قادرين على الذهاب إلى المستشفى بسبب الحملة، ونأمل أن يفعلوا الآن. لقد فاتهم الكثير من جلسات المشورة ".

وخاضت الهند وباكستان الخصمان المسلحان نوويًا حربين على كشمير. وكلا البلدين يدعي المنطقة بالكامل ولكن يحكمها جزئيا.

وتؤكد نيودلهي أن بعض القيود في المنطقة لا تزال ضرورية لمكافحة تمرد مستمر منذ عقود ضد حكمها، الذي تتهم باكستان بتثبيته.

وتنفي إسلام أباد ذلك، قائلة إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للانفصاليين الكشميريين.

