كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البريكسيت.. من غير المرجح التوصل لاتفاق كامل هذا الاسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صفقة لتهدئة رحيل بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين بعد أن أشار دبلوماسيون الى أن الكتلة تريد مزيدًا من التنازلات من رئيس الوزراء بوريس جونسون وقالوا انه من غير المرجح التوصل لاتفاق كامل هذا الاسبوع.

وبينما تدور حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، ويواجه جونسون وقادة الاتحاد الأوروبي أسبوعًا مضطربًا من الحساب يمكن أن يقرر ما إذا كان الطلاق منظمًا أم حادًا أم مؤخرًا.

ويقول جونسون إنه يريد إبرام صفقة خروج في قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة للسماح بالمغادرة بشكل منظم في 31 أكتوبر، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيقود المملكة المتحدة خارج النادي الذي انضم إليه في عام 1973 دون اتفاق، رغم أن البرلمان أقر قانونًا يقول إنه لا يستطيع فعل ذلك.

وقال سياسيون من الاتحاد الأوروبي مثل وزير الخارجية الأيرلندي "سيمون كوفيني" إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل. ولكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كانوا متشائمين بشأن فرص اقتراح جونسون الجمركي المختلط بشأن لغز الحدود الإيرلندي.

وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الاوروبي لرويترز: "لسنا متفائلين للغاية."

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات الشاقة التي أودت بحياة رئيسين للوزراء البريطانيين، سيتعين على جونسون التصديق على أي صفقة في اللحظة الأخيرة في البرلمان ستعقد جلسة استثنائية يوم الأحد للمرة الأولى منذ عام 1982.

وبينما يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قبل قمة القادة، قرأت الملكة إليزابيث الأجندة التشريعية المقررة لجونسون في حفل افتتاح البرلمان.

وقالت الملكة من مجلس اللوردات: "كانت أولوية حكومتي دائمًا هي ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وإذا كان جونسون غير قادر على التوصل إلى اتفاق، فإن الطلاق الحاد قد يتبع ذلك من شأنه أن يقسم الغرب، ويعصف بالأسواق المالية ويختبر تماسك المملكة المتحدة.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.6٪ عند 1.2568$، وهو أدنى مستوى خلال اليوم. ومقابل اليورو، كانت العملة البريطانية أضعف بنسبة 0.6٪ عند 87.76 بنس. وستحتفظ بريطانيا بميزانية في 6 نوفمبر.

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وتظل نقطة الخلاف الرئيسية هي الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية: كيفية منعها من التحول إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون وضع ضوابط يمكن أن تقوض اتفاق السلام لعام 1998 الذي أنهى إلى حد كبير ثلاثة عقود من العنف الطائفي.

ومن أجل الحصول على صفقة، يجب على جونسون إتقان تعقيدات الحدود الأيرلندية قبل الحصول على موافقة أكبر القوى الأوروبية ثم بيع أي اتفاق إلى البرلمان الذي ليس لديه أغلبية والذي علقه بشكل غير قانوني في الشهر الماضي.

وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي لرويترز: "جونسون لا يمثل أغلبية لأي شيء في البرلمان".

ولم يتم نشر تفاصيل مقترحات جونسون ولكنها تمثل حلًا وسطًا تكون فيه أيرلندا الشمالية رسميًا في الاتحاد الجمركي للمملكة المتحدة ولكن أيضا بشكل غير رسمي في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي أوروبي: "مثل هذه المنطقة الجمركية المختلطة مثل البريطانيين الذين يقترحون لايرلندا الشمالية لا تعمل في أي مكان في العالم".

وفي إشارة إلى أن التفاؤل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أعقب اجتماع جونسون مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار قد يكون سابقًا لأوانه، ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الآن إن أفضل فرصة للتوصل إلى اتفاق هي إبقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وستكون هذه خطوة بعيدة جدًا بالنسبة لحلفاء جونسون الشماليين الأيرلنديين، والحزب الديمقراطي الاتحادي، والعديد من مؤيدي الاتحاد الأوروبي في حزبه.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في مقابلة مع منفذ الإعلام النمساوي كوريير: "الأمر متروك للبريطانيين في تقرير ما إذا كانوا سيطلبون التمديد".

وتتراوح خيارات التمديد ما بين أقل من شهر إضافي إلى نصف عام أو أكثر، وستحتاج دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الموافقة بالإجماع على منحها.

