كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل فرنسي في عملية طعن بمدينة بنزرت التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، مقتل فرنسي في عملية طعن بمدينة بنزرت، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز.

قُتل شرطي تونسي، في عملية طعن نفذها "متطرف" بمحيط إحدى المحاكم بمحافظة بنزرت شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية تونسية، إن منفذ عملية الطعن مسجل في قائمة الإرهابيين، وينشط في خلايا متطرفة موجودة غرب البلاد.

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وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلايا الإرهابية تنشط في عدد من المناسبات التونسية، وتحديدا في المناطق الحدودية مع الجزائر، والتي يتمركز في جبالها الإرهابيين منذ عام 2011.

وأكدت أن قوات الأمن التونسية أطلقت عملية تمشيط واسعة للمنطقة الواقعة في محافظة بنزرت؛ تجنبا لأي ضربات إرهابية أخرى.

وفي سياق آخر، تعرضت ثلاثينية للطعن بالخنجر، أمام الملأ بمدخل وكالة اتصالات الجزائر في قصر البخاري جنوبي المدية، في اعتداء من طرف طليقها.

الضحية البالغة من العمر 39 سنة والمنحدرة من بلدية بوغار المجاورة، أصيبت بجرح عميق على مستوى الرقبة وتم نقلها في حالة حرجة من قبل مصالح الأمن نحو مصلحة الجراحة بمستشفى قصر البخاري أين وضعت تحت المراقبة الطبية المكثفة، فيما تم القبض على الجاني من قبل أعوان الشرطة وهو يعاني من إصابة أخرى، حيث أخضع لتحقيق أولي لمعرفة أسباب هذا الاعتداء الذي ترك استنكارا وذهولا وسط المارة.