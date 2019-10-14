كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يرحب بالانسحاب الأمريكي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن أي مشاكل ستظهر في كوباني السورية بعد تنفيذ نشر للجيش السوري على طول الحدود مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر "نهجًا إيجابيًا".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، دخلت قوات الجيش السوري بلدة تل تامر في شمال شرق سوريا، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، بعد أن توصلت دمشق إلى اتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد في المنطقة للانتشار في المنطقة لمواجهة هجوم تركيا.

وقال أردوغان في حديثه للصحفيين قبل السفر إلى أذربيجان،أن تركيا ستنفذ خططها لبلدة منبج في شمال سوريا وستستقر العرب هناك. وقال أيضًا إن الخطوة الأمريكية لسحب نحو 1000 جندي من شمال سوريا كانت خطوة إيجابية.

وذكرت وكالة أنباء ريا الروسية أن نائبًا روسيًا رفيعًا قال اليوم الاثنين أن تركيا لا تعتزم الاستيلاء على الأراضي السورية بالقوة ومن ثم لا يوجد خطر كبير من اندلاع صراع تركي سوري مفتوح.

وأدلى النائب "كونستانتين كوساتشيف" بهذا التصريح بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها ستسحب قواتها المتبقية من شمال سوريا بسبب هجوم تركي موسع هناك.

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وأبرم الجيش السوري صفقة مع القوات الكردية لإعادة الانتشار على طول الحدود مع تركيا. روسيا حليف مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت وسائل اعلام سورية اليوم الاثنين أن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة بالقرب من الرقة لاستعادة موطئ قدم الدولة في منطقة تضم سد كبير للطاقة الكهرومائية.

وبدعم من الولايات المتحدة، خاضت القوات الديمقراطية السورية (SDF) التي يقودها الأكراد معارك لأسابيع لاستيلاء الطبقة والسد القريب من داعش في عام 2017.

وجاء الانتشار بعد اتفاق بين الحكومة السورية والقوات التي يقودها الأكراد لنشر الجيش السوري في المنطقة.

