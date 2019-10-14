كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول كردي: اتفاق روسيا كان يهدف إلى منع الهجمات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعماء أكراد سوريون إن اتفاقًا مع دمشق تتوسط فيه روسيا يتركز حاليا على نشر قوات الجيش على طول الحدود وأن الجانبين سيتحدثان عن السياسة في وقت لاحق.

وأضاف السياسي الكردي البارز "الدار زيليل": أن "إجراء الطوارئ" مع إشراف حليف الحكومة الرئيسي لروسيا كان يهدف إلى منع الهجمات التركية على الحدود".

وقالت واشنطن يوم الأحد إنها ستسحب 1000 جندي من سوريا في مواجهة هجوم تركي موسع، في حين أبرمت دمشق صفقة مع القوات الكردية لإعادة الانتشار على الحدود.

وبدأ الانقلاب الملحوظ للأحداث قبل أسبوع عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات من موقعين في شمال سوريا، حيث تتمركز القوات الأمريكية منذ سنوات.

وهذه الخطوة فتحت الطريق لتوغل تركيا في شمال شرق سوريا خلال أيام، مستهدفة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها الذين يسيطرون على المنطقة.

ويستعد جنود الجيش السوري الآن للدخول إلى الأراضي الحدودية من بلدة منبيج إلى دريك، بموجب الاتفاق مع القوات الديمقراطية السورية (SDF)، التي تقودها قوات حماية الشعب الكردية والتي تسيطر على الشمال الشرقي.

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وأضاف: "بعد أن هجر الأمريكيون المنطقة، وأعطوا الضوء الأخضر للهجوم التركي، واضطررنا لاستكشاف خيار آخر، وهو إجراء محادثات مع دمشق وموسكو لإيجاد طريقة لإحباط هذه الهجمات التركية وإحباطها".

وهذه اتفاقية عسكرية مبدئية. ولم تتم مناقشة الجوانب السياسية، وسيتم مناقشتها في مراحل لاحقة ".

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن وحدات الجيش دخلت بلدة تل تامر في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين، على بعد حوالي 35 كم من نقطة محورية في الهجوم التركي.

وقال زيليل: "الأولوية الآن هي حماية أمن الحدود من الخطر التركي".

وأضاف: "نحن على اتصال بحكومة دمشق للوصول إلى أرضية مشتركة في المستقبل".

