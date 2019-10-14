أساطير التمثيل في العالم يجتمعون في دولة عربية

اجتمع نجوم عالميون بارزون، نهاية الأسبوع الماضي، في السعودية، ووثق نجم بولييود شاروخان ذلك في صورة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.
وظهر شاروخان في الصورة إلى جانب النجمين الآخرين جاكي شان وفاندام، وعلق عليها: “سعيد بلقاء الأبطال”.
وانتشرت صورة أساطير التمثيل مجتمعين على مواقع التواصل في العالم العربي، والعالم كذلك، كونهم دونوا اسمهم من ذهب في سجل السينما العالمية، ويجتمعون لأول مرة في صورة واحدة.
واستقبلت السعودية النجوم العالمين إلى جانب آخرين عرب، مثل يسرا، وحسين الجاسمي، وذلك لتكريمهم في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.
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