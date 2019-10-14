شبح حمد الله يطارد مدرب المنتخب المغربي بمدينة طنجة – فيديو

يبدو أن الأداء الشاحب الذي ظهر به المنتخب المغربي في المباريات لأخيرة، قد بدأ يغضب الجماهير المغربية، وسهام النقد بدأت تَُوَجه بشكل مباشر للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، الذي مازال لم يجد بعض “الوصفة” الملائمة لإعادة المنتخب لسكته الصحيحة.

هذا الأمر، واجهه خليلويتش بشكل مباشر بمدينة طنجة، حيث يخوض “الأسود” تدريبهم استعدادا لمباراة الغابون الودية، يوم غد الثلاثاء، بملعب “ابن بطوطة”، حيث توجه العشرات من الطنجاويين لحافلة المنتخب، أمام فندق إقامة اللاعبين، وبدؤوا ينتقدون الرجل.

وردد هؤلاء الاشخاص، عبارات “حمد الله حمد الله”، في دعوة صريحة له من أجل دعوة مهاجم النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله، من جدل تعزيز صفوف المنتخب المغربي في القادم من المباريات، وإنهاء الخلاف معه.

Advertisements

إليكم الفيديو: