محكمة الاستئناف تؤجل محاكمة الصحافيين 4..واستدعاء الصحافيين عبر النيابة العامة

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة، في قضية نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية كان قد تقدم بها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.
وقررت المحكمة اليوم الإثنين، استدعاء الصحافيين الأربعة، محمد أحداد من “المساء”، وعبد الحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، عن طريق النيابة العامة، كما حددت يوم 4من شهر نونبر المقبل موعدا جديدا للمحاكمة.
ووصلت قضية الصحافيين الأربعة إلى محكمة الاستئناف، بعدما أدانتهم المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، في شهر مارس الماضي، بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم إلى جانب المستشار البرلماني عبد الحق حيسان.
وتوبع الصحافيون بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني الـ”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
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