يافا: مواصلات إلى مظاهرة الرملة القُطرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مواصلات من جنينة الغزازوة في يافا إلى مدينة الرملة، حيث تجري هناك مظاهرة قُطرية كبيرة في إطار الهبّة الشعبية ضد العنف والجريمة.
ودعت لجنة المتابعة إلى المظاهرة في أعقاب اتساع دائرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وآخرها محاولة قتل الشيخ علي الدنف في الرملة، وفي ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها في الحارات والبلدات العربية.
وكان النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، قد عقّب على محاولة قتل الشيخ علي الدنف، أنه "لا يوجد مواطن عربي واحد خارج دائرة العنف، جميعنا مستهدف، وكلنا في خط النّار، ولذلك فالهبّة الشعبية ضد الجريمة يجب أن تستمر".
وأضاف: "ليدوي صوتنا في كل مكان أمام مراكز الشرطة التي تخلت عن سلطتها وأتاحت للمجرمين وعصابات الجريمة هذه الحالة من الفوضى وسفك الدماء".
ودعا إلى الحشد والمشاركة في مظاهرة الرملة بقوله "لنجعل من مظاهرتنا يوم غد الثلاثاء في الساعة الخامسة بالرملة مظاهرة تاريخية بعدد المشاركين والمشاركات".
وختم أبو شحادة بالقول إنه "يجب ألا يهدأ لنا ساكنًا حتى نجتث الجريمة من بلداتنا وحاراتنا العربية".
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