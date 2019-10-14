شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تضبط أحد أفراد خلية إرهابية أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بالحديدة والان مع التفاصيل
تمكنت القوات المشتركة من ضبط أحد أفراد خلية إرهابية ، أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة تستهدف حياة المسافرين جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري ميداني أنه تم رصد خلية حوثية كانت تحاول التسلل لزرع ألغام وعبوات ناسفة تستهدف حياة المواطنين في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة.
وأضاف: أن أبطال القوات المشتركة كانوا للخلية الإرهابية بالمرصاد حيث تم القبض على أحد أفراد الخلية أثناء محاولته زرع العبوة الناسفة، فيما لا تزال عملية مطاردة بقية الإرهابيين الذين لاذوا بالفرار مستمرة.
الجدير بالذكر أن عدداً من المواطنين كانوا قد سقطوا بين شهيد وجريح جراء تعرض مركباتهم لعمليات تفجير إرهابية تقف خلفها العناصر الإرهابية المتسللة التابعة لمليشيات الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المشتركة تضبط أحد أفراد خلية إرهابية أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.