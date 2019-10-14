شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تضبط أحد أفراد خلية إرهابية أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بالحديدة والان مع التفاصيل

تمكنت القوات المشتركة من ضبط أحد أفراد خلية إرهابية ، أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة تستهدف حياة المسافرين جنوب محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري ميداني أنه تم رصد خلية حوثية كانت تحاول التسلل لزرع ألغام وعبوات ناسفة تستهدف حياة المواطنين في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة.

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وأضاف: أن أبطال القوات المشتركة كانوا للخلية الإرهابية بالمرصاد حيث تم القبض على أحد أفراد الخلية أثناء محاولته زرع العبوة الناسفة، فيما لا تزال عملية مطاردة بقية الإرهابيين الذين لاذوا بالفرار مستمرة.

الجدير بالذكر أن عدداً من المواطنين كانوا قد سقطوا بين شهيد وجريح جراء تعرض مركباتهم لعمليات تفجير إرهابية تقف خلفها العناصر الإرهابية المتسللة التابعة لمليشيات الحوثي.