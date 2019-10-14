نائب يطالب رئيس الجمهورية بمنع المساس بحقوق الشهداء

وقال النائلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية وهو الحامي للدستور مطالب بمنع اي مساس بحقوق الشهداء وجميع الضحايا".

ودعا النائلي، إلى "احترام القوانين النافذة الخاصة بالضحايا، كون أحد قرارات مجلس الوزراء فيها انتهاك وتعدي واضح عليها".

