اخبار العالم

برشلونة يصدر بياناً بشأن أحكام السجن بحق انفصاليين كاتالونيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-10-14 | 14:50

برشلونة يصدر بياناً بشأن أحكام السجن بحق انفصاليين كاتالونيين

426 مشاهدة

انتقد نادي ، اليوم الإثنين، أحكام السجن الصادرة بحق 9 زعماء انفصاليين كاتالونيين، بسبب دورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عن مدريد عام 2017، معتبراً بأن الحوار السياسي ضروري عوضاً عن الأحكام بالسجن.
وقال النادي الكاتالوني في بيان بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية قرارها بسجن الزعماء الإنفصاليين: "بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضاً، لأن السجن ليس هو الحل".

وشدد: "يجب أن يتم حل الصراع في كاتالونيا حصراً عبر الحوار السياسي، لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، يطلب النادي من جميع صانعي السياسة بقيادة عملية الحوار والتفاوض لحل هذا الصراع، ما يجب أن يسمح أيضاً بالإفراج عن القادة المدنيين والسياسيين المدانين".

وحكمت المحكمة العليا الإسبانية على 9 من الزعماء الانفصاليين الكاتالونيين، معظمهم من أعضاء الحكومة الكاتالونية السابقة، بالسجن لفترات تتراوح بين 9 و13 عاماً، بسبب دورهم في المحاولة الفاشلة لاستقلال كاتالونيا عبر استفتاء حظرته الحكومة الإسبانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يصدر بياناً بشأن أحكام السجن بحق انفصاليين كاتالونيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا