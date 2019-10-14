برشلونة يصدر بياناً بشأن أحكام السجن بحق انفصاليين كاتالونيين

2019-10-14 | 14:50
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انتقد نادي برشلونة، اليوم الإثنين، أحكام السجن الصادرة بحق 9 زعماء انفصاليين كاتالونيين، بسبب دورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عن مدريد عام 2017، معتبراً بأن الحوار السياسي ضروري عوضاً عن الأحكام بالسجن.
وشدد: "يجب أن يتم حل الصراع في كاتالونيا حصراً عبر الحوار السياسي، لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، يطلب النادي من جميع صانعي السياسة بقيادة عملية الحوار والتفاوض لحل هذا الصراع، ما يجب أن يسمح أيضاً بالإفراج عن القادة المدنيين والسياسيين المدانين".
وحكمت المحكمة العليا الإسبانية على 9 من الزعماء الانفصاليين الكاتالونيين، معظمهم من أعضاء الحكومة الكاتالونية السابقة، بالسجن لفترات تتراوح بين 9 و13 عاماً، بسبب دورهم في المحاولة الفاشلة لاستقلال كاتالونيا عبر استفتاء حظرته الحكومة الإسبانية.
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