مصرع شخص غرقاً وإنقاذ آخر في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من انقاذ مواطن من الغرق مع اجراء عملية التنفس الاصطناعي في قضاء الهندية".

وأضافت أنه "تم انتشال جثة مواطن آخر"، مبينة انه "تم نقل المواطن الذي تم إنقاذه إلى المستشفى".

