اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، عن وفاة شخص غرقاً وإنقاذ آخر داخل المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من انقاذ مواطن من الغرق مع اجراء عملية التنفس الاصطناعي في قضاء الهندية".
وأضافت أنه "تم انتشال جثة مواطن آخر"، مبينة انه "تم نقل المواطن الذي تم إنقاذه إلى المستشفى".
وأضافت أنه "تم انتشال جثة مواطن آخر"، مبينة انه "تم نقل المواطن الذي تم إنقاذه إلى المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص غرقاً وإنقاذ آخر في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.