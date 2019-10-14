العاهل السعودي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/14 04:54 م بتوقيت أبوظبي
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس فلاديمير بوتين
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، عن تقدير بلاده لروسيا ودورها الفاعل في المنطقة والعالم.
وعبر العاهل السعودي، في مؤتمر صحفي، عن تطلع السعودية إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، والعمل معها لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار، لمواجهة التطرف والإرهاب وتعزيز النمو الاقتصادي.
بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية، معربا عن تقديره لجهود العاهل السعودي لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأعلن بوتين نيته للمشاركة في جلسة المجلس الاقتصادي الروسي-السعودي المشترك لرسم خططا مستقبلية خلال العام المقبل.
وأشاد بالعلاقة الثنائية مع السعودية، مشددا على أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا كانت تاريخية.
ولفت إلى أن السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين، لافتا إلى أن الرياض سترأس القمة القادمة.
وشدد على أن زيارته للرياض ستكون دفعة للعلاقات الروسية-السعودية على المستويات كافة.
زوصل بوتين، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تاريخية هي الأولى له منذ 12 عاما.
وكان في استقبال الرئيس الروسي بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس.
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