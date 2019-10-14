البحرية المصرية تنقذ طاقم وركاب مروحية سقطت بالمتوسط

تمكنت البحرية المصرية، الإثنين، من إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط عقب اختفائها وعلى متنها 3 أجانب.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة تلقى بلاغا باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية (حكومية) أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد (شمال شرق).

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وأشار إلى أنها "تحمل طاقم الطائرة المصري و3 أفراد آخرين إنجليزي وإيطالي ونيجيري".

وأوضح أنه "تحركت 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بإنقاذ الطائرة بموقع البلاغ".

ولفت إلى أنه جرى تحديد مكان طاقم وركاب الطائرة الذين كانوا يرتدون سترات النجاة بالبحر وتم انتشالهم والصعود بهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم".