الاتحاد الأوروبي يتفق على تعليق صادرات السلاح لتركيا

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية الهجوم الذي شنته أنقرة على شمالي سوريا.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد بعد اجتماع في لوكسمبورج: "تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ مواقف وطنية قوية فيما يتعلق بسياساتها بشأن صادرات الأسلحة لتركيا".

وأكد المجلس الأوروبي في بيان أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها "عواقب وخيمة".

وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

وفي سياق شبيه، اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء في الوقت الحالي.

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واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية، والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم على شمال شرق سوريا ارتفع إلى 207.





وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عوائل وعناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

فيما أعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، السبت الماضي، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.