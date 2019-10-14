نقابة المحامين العراقيين تحقق في الانتهاكات الأمنية ضد المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكّلت نقابة المحامين العراقيين لجانا فرعية للدفاع عن المعتقلين أثناء المظاهرات التي خرجت في عموم العراق مطلع شهر أكتوبر الجاري، وجوبهت أغلب المظاهرات من قبل جهاز مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

يقول ضياء السعدي، نقيب المحامين العراقيين: "لجان الدفاع عن المتظاهرين تقدم تقريرا يوميا عن أوضاع المحتجزين".

ويقول رزاق العبيدي، وكيل نقابة المحامين العراقيين: نقابة المحامين تتطوع للدفاع عن المتظاهرين العراقيين المعتدى عليهم من قوات الأمن".