السعودية تسمح بمنح تأشيرات السياحة لحاملي التأشيرات الأمريكية والأوروبية

الإثنين 14 أكتوبر 2019

سمحت السعودية بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو عند الوصول للذين يقضون العطلات إلى أراضي المملكة ممن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شنغن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلداً زيارتها. وأطلقت السعودية في الشهر الماضي نظاماً جديداً لمنح التأشيرات شمل مواطنين من دول في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا بهدف زيادة عدد السائحين الأجانب، وتنويع الاقتصاد، وتقليص اعتماده على صادرات النفط. ونصت لوائح تنفيذية نشرت مطلع هذا الأسبوع على أن بإمكان مواطني من الدول الأخرى ممن لديهم تأشيرة سياحية أو تجارية من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي اتباع الإجراء ذاته، بدل تقديم طلبات ووثائق إضافية إلى البعثات الدبلوماسية السعودية في أنحاء العالم. وإلى الآن تقتصر زيارة الأجانب للسعودية إلى حد بعيد، على العاملين المقيمين فيها وعائلاتهم والمسافرين لأغراض تجارية، وتُمنح تأشيرات خاصة للحج والعمرة. والتأشيرات الجديدة صالحة لمدة تصل إلى عام وتبلغ كلفتها 120 دولاراً تشمل رسم تأمين صحي، وتسمح بدخول المملكة عدة مرات والإقامة بها كل مرة إلى ما يصل إلى ثلاثة أشهر. وبعد إعلان نظام منح التأشيرات السياحية، أعلنت المملكة تطبيق لائحة للذوق العام، تمنع ارتداء ملابس غير لائقة، والتصرفات الخادشة للحياء العام.

