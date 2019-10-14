أردوغان يهاجم زعيم القبارصة الأتراك لانتقاده الهجوم على سوريا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة أمس الأحد، زعيم القبارصة الأتراك الذي انتقد بشكل نادر ومفاجئ، هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، حسب ما ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية. وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية: "أقولها بشكل واضح، لقد تجاوز الحدود تماماً"، وتشن تركيا منذ الأربعاء الماضي هجوماً في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية، والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية". وأثار الهجوم غضباً دولياً عارماً، لكن أنقرة لم تتوقع أن تصدر انتقادات من جانب "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي أنشأها اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية في 1974 رداً على انقلاب هدف إلى ضمها لليونان، ولا تعترف بها سوى أنقرة. ونقلت الصحافة التركية أن زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي أبدى تحفظات مساء أول أمس السبت عبر موقع فيس بوك، وكتب "رغم تسمية العملية نبع السلام، هناك دماء تهرق وليست مياهاً"، داعياً إلى الحوار والدبلوماسية. وأثارت تصريحات أكينجي المعروف بسعيه إلى تقليص ارتهان "جمهورية شمال قبرص التركية" الاقتصادي والدبلوماسي لأنقرة، استياء السلطات التركية، وأضاف أردوغان "في الوقت المناسب سنرد عليه بالشكل الملائم". وندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بموقف أكينجي بشدة، مذكراً بـ"تضحيات الجنود الأتراك" الذين قتلوا في غزو قبرص.

