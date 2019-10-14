الملك سلمان يستقبل الرئيس بوتين في قصر اليمامة بالرياض

الإثنين 14 أكتوبر 2019 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية.

وستبحث قمة الملك سلمان والرئيس بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية. كما ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية

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