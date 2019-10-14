شكرا لقرائتكم هذه أبرز الاتفاقيات التي ستوقع بين روسيا والسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار مراسل "العربية" ناصر الطيبي إلى أن العديد من الاتفاقيات سيجري توقيعها بين الجانبين السعودي والروسي في عدة قطاعات مهمة، وعلى رأسها الزراعة حيث من المعروف أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح، وقد قامت مؤخرا السعودية في تخفيف الاشتراطات الرقابية على استيراد القمح من روسيا.

وفي هذا السياق، يخطط صندوق الثروة السيادية الروسي و"سالك" لتوقيع اتفاق تعاون خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض.

وأشار مراسل العربية إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" وصندوق الاستثمار المباشر الروسي سيبحثان على نحو مشترك عن مشاريع استثمارية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في روسيا.

هذا إلى جانب العديد من الاتفاقيات التي تتعلق بسكك الحديد وقطاع البتروكيماويات والأسمدة.

وذكر ناصر الطيبي أن هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو مع عدد من الشركات الروسية كموردين لعدد من القطع والخدمات التي تحتاجها أرامكو في صناعة النفط والغاز، من بينها شركة "نوفومات" وهي أكبر شركة روسية لصناعة المضخات.

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أمّا في قطاع البتروكيماويات، فقد نوه الطيبي بأن شركة "سيبور" الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية كمشروع مشترك مع أرامكو وتوتال، ولكن لا تفاصيل واضحة حتى الآن.

وكان أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

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وقال كيريل ديميتريف في تصريح لـ"العربية" إن "قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء "الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات".