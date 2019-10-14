شكرا لقرائتكم تونس.. طعن سائح فرنسي في بنزرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، مقتل سائح أجنبي وإصابة عسكري، بعد تعرضهما لعملية طعن في منطقة جرزونة التابعة لولاية بنزرت شمال البلاد، من قبل شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداء حصل أثناء خروج السائح الذي يحمل الجنسية الفرنسية والجندي من دورة مياه، نتج عنه وفاة السّائح وإصابة العسكري بجروح.

ولا يزال البحث جاريا حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث، ومن إمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية.

ويأتي هذا الحادث، بعد أقلّ من شهر على حادثة مماثلة، قتل خلالها رجل أمن وأصيب عسكري بجروح، بعد تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.