ابراهيم: أزمة الأفران حلّت وعلقنا الإضراب وسنعيد توزيع الخبز

أعلن نقيب أصحاب الأفران ​كاظم ابراهيم​ بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، "تعليق الإضراب وفتح الأفران غدا لإعادة توزيع الخبز"، شاكرا الحريري "الذي لم نقصده يوما الا وخرجنا من عنده مسرورين فرحين".

وكشف ابراهيم ان "ازمة ​الدولار​ حلت، ولكن بحثنا مع دولة الرئيس بالصعوبات التي تواجه القطاع، في غلاء المواد الاساسية التي تدخل في صناعة الرغيف، مثل ​المحروقات​ و​الطحين​ و​السكر​ والنيلون والمياه التي تأتي من الدولة غير الصالحة للاستعمال، فنضع لها فلاتر تكرير، لكي نتمكن من استخدامها في صناعة الرغيف".