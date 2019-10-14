ابراهيم: أزمة الأفران حلّت وعلقنا الإضراب وسنعيد توزيع الخبز

أعلن نقيب أصحاب الأفران كاظم ابراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، "تعليق الإضراب وفتح الأفران غدا لإعادة توزيع الخبز"، شاكرا الحريري "الذي لم نقصده يوما الا وخرجنا من عنده مسرورين فرحين".
وكشف ابراهيم ان "ازمة الدولار حلت، ولكن بحثنا مع دولة الرئيس بالصعوبات التي تواجه القطاع، في غلاء المواد الاساسية التي تدخل في صناعة الرغيف، مثل المحروقات والطحين والسكر والنيلون والمياه التي تأتي من الدولة غير الصالحة للاستعمال، فنضع لها فلاتر تكرير، لكي نتمكن من استخدامها في صناعة الرغيف".
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