الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ قرارات قوية بوقف بيع الأسلحة لتركيا

دعا ​الاتحاد الأوروبي​ "الدول الأعضاء إلى اتخاذ قرارات قوية بوقف بيع الأسلحة ل​تركيا​"، مطالبًا تركيا بـ"وقف العملية العسكرية وسحب قواتها من ​شمال شرق سوريا​".

ودان الاتحاد الأوروبي العملية التركية، معتبرًا إياها "تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها وتهديدا لمسار الحل السياسي في سوريا، كما أنها تضاعف معاناة المدنيين السوريين وتعيق إمدادهم بالمساعدات".

ودعا إلى عقد اجتماع وزاري حول داعش.