الجيش: توقيق أحد أهم المهرّبين عبر المعابر غير الشرعية في محلة القصر– الهرمل

أعلنت قيادة ​الجيش​- مديرية التوجيه في بيان، أن قوة من الجيش أوقفت أمس أحد أهم المهرّبين عبر المعابر غير الشرعية في محلة القصر – ​الهرمل​ المواطن طلال حسن ناصر الدين، أثناء محاولته اكتناف أحد الحواجز الظرفية في المنطقة، ولقيادته سيارة دون أوراق قانونية.

وذكر الجيش ان ناصر الدين مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف بسبب تورّطه بأعمال سلب وتهريب و​إطلاق نار​ باتجاه مواطنين ودورية للجيش في وقت سابق. كما ضبطت بحوزته سلاحاً حربيّاً وهاتفين خلويين.

سلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.

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