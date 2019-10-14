فنيانوس بحث بالملفات السياسية والاقتصادية والإنمائية مع فنيش وهاشم وعبدالله

بحث وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، مع وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ للوضع العام السياسي والاقتصادي والإنمائي ولا سيما على صعيد أشغال ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ ل​قضاء صور​، ورؤية الوزارة وخطّتها والآليّة الّتي ستقوم بها في هذا المجال، إضافة إلى الخطوات المنوي اتخاذها لما فيه مصلحة جميع ال​لبنان​يين دون استثناء.

وعرض مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​روجيه عازار​ للوضع السياسي والخدماتي وإمكانيّة زيادة موازنة ​مرفأ جونية​ السياحي، باعتباره مرفأ حيويًّا ليس ل​كسروان​ فقط إنّما لكلّ لبنان.

وتداول فنيانوس مع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، بشؤون الساعة الاقتصاديّة والإنمائيّة المناطقيّة لحاصبيا- العرقوب- ​مرجعيون​، وضرورة إيلاء الاهتمام لكلّ ما يتعلّق بالقضايا الخدماتيّة.

وطالب هاشم، الحكومة "الإسراع بوضع خطة إنقاذيّة للأزمة الاقتصاديّة، لأنّ ما يحصل اليوم على مستوى القضايا الحياتيّة تجاوز كلّ الخطوط"، لافتًا إلى أنّ "الوزير وضعنا في رؤيته التنموية للمشاريع وفق الإمكانيّات المتوفرة في موازنة الوزارة".

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كما تابع فنيانوس مع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، آخر المستجدات السياسيّة والاقتصاديّة والملفات المعيشيّة، وضرورة إقرار ​الموازنة​ ضمن المهل القانونيّة والملفات الإنمائية المتعلّقة بمشاريع ​إقليم الخروب​ العالقة". وأبدى فنيانوس تجاوبه واستعداده للمساعدة ضمن الإمكانات المتاحة.

من جهته، أكّد عبدالله "تطابق وجهات النظر مع فنيانوس حول أهميّة الحفاظ على الاستقرار الداخلي والابتعاد عن الخطابات المتشنّجة، وإعطاء الأولوية للملفات الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومعالجة المشاكل المزمنة، وعلى رأسها ملف ​الكهرباء​ والدين المتراكم".

إلى ذلك، عرض فنيانوس مع مسؤول البلديات المركزي في "​حركة أمل​" ​بسام طليس​ ومدير مكتب رئيس المجلس النيابي العميد ​محمد سرور​، للملفات الإنمائيّة الّتي تعود للوزارة في كلّ لبنان دون استثناء.

وبحث مع مدير ​مرفأ طرابلس​ الدكتور ​أحمد تامر​ بمناقصات مشاريع "البنك الإسلامي" الّتي سيتمّ طرحها قريبًا من قبل "​مجلس الإنماء والإعمار​".