علي حسن خليل: نقترب من بت كل الأمور المالية والاصلاحية المرتبطة بالموازنة

أعلن وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ قبل ​جلسة الحكومة​ المخصصة لمناقشة ​الموازنة​، "ان اليوم نقترب من بت كل الأمور المالية والاصلاحية المرتبطة بالموازنةK وإذا كان الجو إيجابيا ننهي النقاش اليوم".

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