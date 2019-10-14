فضل الله من بعلبك: هدفنا رفع الحرمان عن المناطق المنسية والمحرومة

أثنى العلامة السيد ​علي فضل الله​، خلال قيامه بزيارة إلى ​مدينة بعلبك​، تفقّد خلالها مركز التآخي الطبي في ​عين بورضاي​، واطّلع على سير الأعمال الجارية فيه، على "الدقّة والسرعة في تنفيذ أعمال هذا المشروع"، لافتًا إلى أنّ "هذا المركز واحد من سلسلة المشاريع الّتي انطلقت من الناس وإلى الناس، وكلّ هدفها خدمة المناطق المحرومة والمتعَبة، لعلّها تساهم في التخفيف من آلام إنسانها المعذّب، وتعمل على بلسمة جراحاته، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحيّة وبأقلّ تكلفة".

وأعرب عن أمله أن "تكون هذه المراكز نقطة ضوء في هذا الظلام الدامس الّذي يعيشه الوطن، نستطيع من خلالها أن نسدّ بعض الثغرات الّتي هي من مسؤوليّة الدولة وواجباتها تجاه هذه المناطق".

وركّز فضل الله على أنّ "هدفنا من هذه المشاريع رفع الحرمان عن كلّ المناطق المنسيّة والمحرومة، وتعزيز عناصر الوحدة والتلاقي بين مختلف مكوّنات هذه المنطقة، ولا سيما ​منطقة البقاع​، الّتي تعاني الكثير من المشاكل والأزمات"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المراكز مفتوحة للجميع، بعيدًا عن انتماءاتهم الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة".