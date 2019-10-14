ريفي: أخشى ألا تؤدي زيارة باسيل لسوريا الى عودة النازحين الى ديارهم

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أخشى كما تخشى يا دولة الرئيس أن لا تؤدي زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ إلى ​سوريا​ إلى عودة النازحين إلى ديارهم، وعندها سيتصرف ​النظام السوري​ وأتباعه ولو واهمين، أن نفوذهم قد عاد إلى ​لبنان​. بذلك، ونتيجة هذه الزيارة نكون كمن قتل شهداءنا مرتين".

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