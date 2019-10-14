إرجاء جلسة دعوى الصحافية عمارة ضد "النشرة" ومواقع إخبارية إلى 27 شباط

حدّدت محكمة "المطبوعات" في ​بيروت​ برئاسة القاضي رفول البستاني، تاريخ 27 شباط 2020 موعدًا لجلسة متابعة المحاكمة في الدعوى المُقامة من الصحافيّة الفرنسيّة من أصول مغربيّة صوفي عمارة، في وجه المحامي والناشط ​رامي عليق​ وعدد من المحطات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بجرم القدح والذم والتهويل، وذلك لعدم تبلّغ أحد المواقع المُدعى عليها وهو موقع "lBC" الإخباري.

وكانت عمارة قد تقدّمت في العام 2017 بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، بالدعوى ضدّ عليق والمواقع الإخباربة على خلفيّة إصدار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قرارًا بتخلية سبيل عمارة بسند إقامة، علمًا بأنّ الخبر الّذي نشرته "​الوكالة الوطنية للإعلام​" والّذي نقلته عنها باقي المواقع المُدّعى عليها، لا يشكّل دليلًا جرميًّا كونه إجراء قضائي بحت من أولى شروطه "العلنية".

يُشار إلى أنّ المُدّعى عليهم، بالإضافة إلى المحامي عليق، هم: موقع ومحطة "lBC"، موقع ومحطة "MTV"، موقع "lebanonfiles"، موقع "lebanon24"، موقع "lebanondebate"، موقع "النشرة" وصحيفة "المستقبل".