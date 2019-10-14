فرعية اللجان بحثت في مشروع إعطاء حوافز في قطاعي الشباب والرياضة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس مشروع القانون الرامي إلى إعطاء حوافز في قطاعي الشباب والرياضة، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والنواب: ابراهيم عازار، رولا الطبش جارودي، أنور جمعة، بلال عبدالله. كما حضر عدد من ممثّلي الوزارات والإدارات المعنيّة.
وتمّ التداول والبحث في مواد مشروع القانون، على أن تعقد اللجنة جلسة اُخرى.
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