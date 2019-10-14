فرعية اللجان بحثت في مشروع إعطاء حوافز في قطاعي الشباب والرياضة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلّفة درس مشروع القانون الرامي إلى إعطاء حوافز في قطاعي الشباب والرياضة، جلسة في ​المجلس النيابي​، برئاسة النائب ​سيمون أبي رميا​ وحضور وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ والنواب: ​ابراهيم عازار​، ​رولا الطبش جارودي​، ​أنور جمعة​، ​بلال عبدالله​. كما حضر عدد من ممثّلي الوزارات والإدارات المعنيّة.

وتمّ التداول والبحث في مواد مشروع القانون، على أن تعقد اللجنة جلسة اُخرى.