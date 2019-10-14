أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بتوجيهات من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وبتنسيق مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ ووزير الأشغال العامة ​يوسف فنيانوس​، تواصلت مع الجهات القبرصية واتفقنا على إرسال الى ​مطار بيروت​ بعد أقل من ساعة طائرتين متخصصتين للمساعدة على إخماد ​الحرائق​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: اتفقنا مع الجهات القبرصية على إرسال طائرتين متخصصتين للمساعدة على إخماد الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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