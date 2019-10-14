الدفاع المدني اخمد حريقا في برسا وكفريا

أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ حريقا شب في اعشاب يابسة وامتد ليطاول مساحة من الأشجار الحرجية في برسا - ​الكورة​. كما اخمدت عناصر الاطفاء حريقا شب في اكوام من ​النفايات​ في برسا أيضا.

وعملت كذلك العناصر على ​اخماد حريق​ شب في مساحة من الاعشاب اليابسة في ​كفريا​ - الكورة.

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