الأمن العام دهم سوق خضار بصيدا وأوقف 10 عمال مصريين وسحب أوراق 15 آخرين

نفّذت قوة من معلومات ​الأمن العام​ في ​الجنوب​، عمليّة دهم لسوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة "الحسبة " في صيدا، وأوقفت خلالها عشرة عمال مصريين غير مستوفين لشروط الإقامة، وسحبت أوراق 15 عاملًا مصريًّا، ستتمّ مراجعة كفلائهم الأساسيّين لتحديد وضعهم القانوني".

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