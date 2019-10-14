جنبلاط: تذكروا أنهم دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري

علّق رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "تذكّروا أنّهم دخلوا على دم الراحل كمال جنبلاط وخرجوا على دم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. تزوّرون التاريخ وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا، تنهبون البلاد وتدمّرون "اتفاق الطائف".
وشدّد على أنّكم "تريدون تطويع الأمن كلّ الأمن لصالح أحقادكم إلى جانب الجيش، وتستبيحون الإدارة على طريقة البعث، لكن تذكّروا أنّ الأجنبي أتى بكم وسيذهب بكم نهر الشعب".
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