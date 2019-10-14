جنبلاط: تذكروا أنهم دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري

علّق رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "تذكّروا أنّهم دخلوا على دم الراحل ​كمال جنبلاط​ وخرجوا على دم رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​. تزوّرون التاريخ وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا، تنهبون البلاد وتدمّرون "​اتفاق الطائف​".

وشدّد على أنّكم "تريدون تطويع الأمن كلّ الأمن لصالح أحقادكم إلى جانب الجيش، وتستبيحون الإدارة على طريقة البعث، لكن تذكّروا أنّ الأجنبي أتى بكم وسيذهب بكم نهر الشعب".