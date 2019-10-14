بري استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والنائب واكيم وتوفيق سلطان 

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، رئيس الاتحاد الدولي ل​كرة القدم​ جياني انفنتيانو بحضور رئيس اﻻتحاد ال​لبنان​ي لكرة القدم هاشم حيدر وعدد من أعضاء اﻻتحاد ونجم كرة القدم الفرنسي يوري دجوركاييف.

وكان الرئيس بري قد استقبل النائب السابق ​نجاح واكيم​ كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة لبنان عموماً وفي ​طرابلس​ خصوصاً خلال لقائه ​توفيق سلطان​ الذي أكّد "أننا نعيش قلقاً لما يحضر في لبنان وما يحضر للبنان من خلال طرابلس، هناك اشياء في غاية الاهمية وإستحضار لملفات خلافية ونبش للقبور بما لا يخدم مصلحة البلد انا تساهم في زعزعة الإستقرار الذي نحن بأمس الحاجة اليه كالعادة نلجأ للرئيس بري لأنه صمام الأمان وضمان وحدة وإستقرار البلد واني آمل ان يوفقه الله الى جانب ​الحكومة​ بإقرار ​الموازنة​ والإصلاحات الضرورية كي نخرج من النفق المظلم".

علي صعيد آخر أبرق بري للرئيس التونسي المنتخب ​قيس سعيد​ وهنأه بـ"الإرادة الشعبية والديمقراطية التي منحتكم الثقة بإنتخابكم رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة. لقد تابعنا بدقة وقائع إنتخابكم ونحن نتمنى لكم النجاح ولبلدكم ان يلعب ادواره الداخلية والعربية والدولية لما فيه خير لقضايا الأمة وفي الطليعة قضية فلسطين".