الملك سلمان: نتطلع إلى رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مع روسيا

أكّد الملك سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "زيارة بوتين فرصة كبيرة لتوطيد الصداقة بين البلدين"، مشيرًا الى "أننا نتطلع إلى رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مع ​روسيا​ من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية معا".

وشدد على "أننا ندعم التعاون الاستثماري بين البلدين"، موضحًا "أننا نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار ومحاربة ​الإرهاب​".

ورأى أن "الاتفاقيات بين روسيا و​السعودية​ خصوصا في مجال ​الطاقة​ سيكون لها آثار إيجابية".