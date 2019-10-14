الملك سلمان: نتطلع إلى رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مع روسيا

أكّد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "زيارة بوتين فرصة كبيرة لتوطيد الصداقة بين البلدين"، مشيرًا الى "أننا نتطلع إلى رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مع روسيا من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية معا".
وشدد على "أننا ندعم التعاون الاستثماري بين البلدين"، موضحًا "أننا نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".
ورأى أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية".
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