الكرملين: حذرنا جهات الصراع السوري تجنب تأجيج الوضع والإضرار بالعملية السياسية

أكّدت الرئاسة الروسية ​الكرملين​ "أننا حذرنا كل جهات الصراع السوري تجنب تأجيج الوضع والإضرار بالعملية السياسية"، مشيرة الى أن "روسيا وتركيا على اتصال دائم بشأن الوضع في سوريا بما فيه الجانب العسكري".

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