وزير طاقة السعودية: إنتاجنا للنفط سيصل 9.86 مليون برميل يوميا بتشرين الاول وتشرين الثاني

توقع وزير ​الطاقة​ السعودي، عبد العزيز بن سلمان "أن يبلغ إنتاج ​السعودية​ للنفط في كل من تشرين الاول وتشرين الثاني 9.86 مليون برميل يوميا"، مشيراً إلى ان "حجم صادرات السعودية اليومية للنفط يبلغ 6.9-7 ملايين برميل، فيما توقع أن تصل الطاقة الإنتاجية 12 مليونا في تشرين الثاني".

من جانب آخر، أعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله في أن يلتزم كل من ​العراق​ و​جنوب السودان​ و​نيجيريا​ و​الغابون​ بشكل كامل باتفاق "أوبك+" في تشرين الاول"، مشيراً إلى أنه " لدينا الوقت لمراجعة ​تفاصيل​ اتفاق أوبك+ إذا اقتضت الضرورة قبل اجتماع كانون الاول".