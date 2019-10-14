وزير طاقة السعودية: إنتاجنا للنفط سيصل 9.86 مليون برميل يوميا بتشرين الاول وتشرين الثاني

توقع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان "أن يبلغ إنتاج السعودية للنفط في كل من تشرين الاول وتشرين الثاني 9.86 مليون برميل يوميا"، مشيراً إلى ان "حجم صادرات السعودية اليومية للنفط يبلغ 6.9-7 ملايين برميل، فيما توقع أن تصل الطاقة الإنتاجية 12 مليونا في تشرين الثاني".
من جانب آخر، أعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله في أن يلتزم كل من العراق وجنوب السودان ونيجيريا والغابون بشكل كامل باتفاق "أوبك+" في تشرين الاول"، مشيراً إلى أنه " لدينا الوقت لمراجعة تفاصيل اتفاق أوبك+ إذا اقتضت الضرورة قبل اجتماع كانون الاول".
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