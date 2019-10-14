الحرس الثوري يعتقل مدير موقع إلكتروني بتهمة الارتباط باستخبارات أجنبية

أعلنت استخبارات الحرس الثوري ال​إيران​ي عن "إلقاء القبض على مدير قناة على تليغرام روح الله زم ، تضم نحو مليون متابع وتنشر أخبارا معادية للنظام بتوجيه من الاستخبارات الغربية".

ولفتت استخبارات الحرس الثوري إلى أن "زم كان يدير قناة "آمد نيوز" بتوجيه من المخابرات الفرنسية ودعم ​المخابرات الأميركية​ والإسرائيلية"، موضحة أن "المشار إليه قد وقع في قبضة أبناء الشعب الإيراني في استخبارات الحرس الثوري رغم أنه كان موجها من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسي ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات ​أميركا​ والكيان الصهيوني وعلى صلة بأجهزة استخبارات أخرى وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات".

وأشارت إلى أنه "سيتم لاحقا الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذه العمليات الكبرى التي تكشف عن فشل وهزيمة أجهزة الاستخبارات المعادية أمام قوة استخبارات الحرس الثوري"، كاشفة عن أن "اعتقال مدير القناة تم بفضل عملية استخبارية معقدة نجحنا فيها في استدراجه إلى داخل إيران واعتقاله".

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وتعتبر قناة "آمد نيوز"على تليغرام من أكثر القنوات متابعة في إيران وكانت تحث الناس على التظاهر والاحتجاج ضد ​الجمهورية​ الإسلامية، ونشرت دروسا في صناعة القنابل اليدوية ومواجهة رجال الأمن في تظاهرات مطلع عام 2018 التي عمت مناطق واسعة في إيران.

ونشرت قناة "آمد نيوز" بيانا أكدت فيه اعتقال مديرها معتبرة ذلك هزيمة لأجهزة ​الاستخبارات الأميركية​ والأوروبية.

وشكرت القناة الحرس الثوري على اعتقال المدير فيما بدا أنه سيطرة لاستخبارات الحرس الثوري على البيانات السرية للقناة.

